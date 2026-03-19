Politique - 19/03/2026

Municipales à Paris: "Je ne veux pas d'une maire des riches", dénonce Sophia Chikirou (LFI)

À quatre jours du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars, les candidats encore en lice à Paris, Sophia Chikirou (LFI), Rachida Dati (Union de la droite et du centre) et Emmanuel...

Municipales 2026 à Paris: Sophia Chikirou affirme "être la seule écologiste" face à Emmanuel Grégoire et Rachida Dati

"Pendant ce débat, vous avez vu deux manières de faire de la politique. D'un côté le choix de l'outrance, de l'autre celui de l'humilité, de la droiture et la vision que nous portons pour Paris", résume Emmanuel Grégoire

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 18/03/2026

"C'est vraiment la honte" : déchus de la Coupe d'Afrique des nations deux mois après leur sacre, les Sénégalais réclament une enquête

Coup de tonnerre dans le football mondial. Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le Sénégal est déchu de son titre au profit du Maroc. Une décision surprise de la Confédération...

REPORTAGE. "Ça ridiculise le football africain" : les Sénégalais outrés d'avoir perdu leur titre à la CAN sur tapis vert

Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso réélu pour un cinquième mandat avec près de 95% des voix

Plaidoyer pour une parfumerie éthique : tendances et inspirations du moment



Dans un monde où l'éthique et la durabilité sont au cœur des préoccupations, la parfumerie n'est pas en reste. Les histoires de parfums façonnent notre perception des tendances actuelles et nous poussent à faire des choix plus responsables en matière de parfum et de fragrances. Dans cet article, nous plongeons dans l'univers de la parfumerie éthique en explorant les inspirations du moment pour les parfums femme et homme, mais aussi les accessoires inc...

Source : https://milleetunsillage.com/blogs/news/plaidoyer-...


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