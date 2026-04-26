Politique - 26/04/2026

INFOGRAPHIES. Présidentielle 2027: qui sont les candidats déjà déclarés et ceux qui pourraient rejoindre la course à l’Élysée?

À un an presque jour pour jour de l'élection présidentielle, les figures politiques sont dans les starting-blocks. Pas moins d'une vingtaine de candidats sont sur les rangs, parfois de façon très...

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Mali : les premières images des attaques de « groupes terroristes » contre plusieurs villes

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

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International - 25/04/2026

Des combats en cours près de Bamako et dans l'intérieur du Mali entre armée et "groupes terroristes"

"Des groupes armés terroristes, non encore identifiés, ont pris pour cibles tôt ce matin certains points et casernes de la capitale et de l'intérieur" du Mali, affirme l'armée malienne dans un...

Résolution de l'ONU sur l'esclavage : la France "refuse de créer une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité"

"Nous l'orchestre" : formidable documentaire immersif et émouvant

Secret des Jardins Modernes: Intégration de Technologie et Design Extérieur



Les jardins modernes ne sont plus simplement des espaces verts. Ils deviennent des laboratoires où la technologie et le design extérieur se marient pour créer des oasis de tranquillité équipées des dernières avancées technologiques. Dans cet article, nous explorerons comment cet équilibre entre nature et innovation s'intègre dans notre mode de vie contemporain, tout en améliorant notre expérience de jardinage et de décoration extérieure.

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