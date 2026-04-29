Politique - 29/04/2026

"Ce n'est pas son souhait": Jordan Bardella écarte tout rôle politique pour sa compagne Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles

Invité de BFMTV ce mercredi, Jordan Bardella a été interrogé sur sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Il a indiqué qu'elle n'aurait pas de rôle politique à ses côtés. Source...

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La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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De la Tanzanie au Kenya : la grande migration des gnous

Le “13 Heure découverte” vous emmène en voyage pour une aventure exceptionnelle en Tanzanie aux côtés des gnous, mercredi 29 avril 2026. Les gnous entament en ce moment leur migration vers le Kenya....

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Solutions pour les transporter en toute sérénité avec des convoyeurs fiables



Lorsque l'on possède des animaux de compagnie, leur confort et leur sécurité sont de la plus haute importance lors des déplacements. Que ce soit pour un court trajet chez le vétérinaire ou un long voyage, il est essentiel de disposer de solutions adaptées pour leur transport. Dans ce post, nous explorons les options pour transporter votre compagnon à quatre pattes sereinement grâce à des convoyeurs fiables.

Chatières: La Liberté de Mouvements

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Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/so...


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