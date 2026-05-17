Le ministre de la Justice se rendra en Algérie lundi, notamment pour évoquer le cas du journaliste Christophe Gleizes.
Source : https://www.franceinfo.fr/politique/front-national...
Source : https://www.franceinfo.fr/politique/front-national...
|
Politique - 17/05/2026
Présidentielle: 500 élus locaux appellent Gabriel Attal à se présenter en 2027
|
Visite de Gérald Darmanin en Algérie : "Arrêtons la diplomatie de la courbette, essayons la diplomatie de la fermeté", déclare le député RN Laurent Jacobelli
Le ministre de la Justice se rendra en Algérie lundi, notamment pour évoquer le cas du journaliste Christophe Gleizes.
Source : https://www.franceinfo.fr/politique/front-national...
Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
International
Dans la même rubrique :
Un variant hautement mortel, des centaines de cas suspects... Ce que l'on sait de la nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo
Visite en Algérie : La libération de Christophe Gleizes est "au cœur de l'agenda" de Gérald Darmanin, déclare le député Ensemble Pierre Cazeneuve
L'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo
"Un signal très positif" : le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez annonce la venue à Paris de son homologue algérien Saïd Sayoud dans "quelques jours"
Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC : la souche du virus présente "un taux de létalité très important", sans vaccin ni traitement spécifique
🇩🇪🇺🇸 Le chancelier allemand Friedrich Merz déconseille désormais aux jeunes Allemands d’aller s’installer aux États-Unis.
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin se rendra en Algérie lundi, notamment pour évoquer le cas de Christophe Gleizes
"Le terroriste le plus actif au monde" : Donald Trump annonce la mort d'un chef du groupe Etat islamique au Nigeria
"Les journalistes doivent taper du poing sur la table", selon Robert Ménard à propos de la détention de Christophe Gleizes en Algérie
"Ce sommet a été un succès", commente Jean-Yves Le Drian à propos d'Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya
Emmanuel Macron regrette qu'au Mali, l'intervention de la France en 2013 a été "reconnue par de l'ingratitude"
"Hey ! Hey !" : après "For Sure", French Fuse détourne la vidéo d'Emmanuel Macron au Kenya avec un nouveau remix
Guet-apens homophobes sur les applis, Macron encore détourné, "toujours les mêmes" à Cannes : ça dit quoi ce 12 mai ?
"Il y a de la proximité, mais aussi de la complexité" : l'image contrastée de la France auprès de jeunes Africains
"Le Sénégal a besoin d'infrastructures, et la Chine l'a compris" : les entreprises françaises contraintes de s'adapter pour faire face à la concurrence
"Avoir peur tout le temps, ce n'est pas possible" : les homosexuels victimes d'une véritable traque au Sénégal
"C'est un manque total de respect" : agacé par le bruit, Emmanuel Macron monte sur la scène de l'événement Africa Forward, pour "remettre un peu d'ordre"
L'Afrique a "besoin d'investissements" plutôt que d'aide publique, affirme Emmanuel Macron lors du sommet organisé au Kenya
"[Retrouver] une relation apaisée et constructive avec l'Algérie" : Emmanuel Macron espère "une reprise" des liens avec la France