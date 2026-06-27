Canicule: le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, répond aux questions des enfants des salariés de BFMTV

Politique - 27/06/2026

Tunisie : peine de prison confirmée par la justice contre le journaliste Zied El-Heni

Connu pour ses critiques à l’égard du président tunisien, Kaïs Saïed, le journaliste était poursuivi pour des propos tenus à la suite de la condamnation de plusieurs de ses confrères. Il avait...

Le Burkina Faso rompt avec la France, après l’adoption d’une résolution critique contre la junte au Parlement européen

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Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

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International - 26/06/2026

Le Burkina Faso annonce "rompre ses relations diplomatiques" avec la France

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Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-le-...

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