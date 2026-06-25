Canicule: Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, en appelle à "la responsabilité individuelle pour ne pas faire peser une tension inutile sur notre système de soin"

Politique - 25/06/2026

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 Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, était invité sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 25 juin. 



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-canicule-mat...

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