Carburants: "Quand Total redistribue en France une partie de ses bénéfices en plafonnant les prix sur le gazole, je pense que c'est une très bonne chose", estime Maud Bregeon

Politique - 11/05/2026

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Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, était l'invitée du Face-à-Face de ce lundi 11 mai sur BFMTV et RMC. 



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