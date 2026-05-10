Le Premier ministre tiendra, ce dimanche 10 mai, une réunion à Matignon pour faire un point de situation sur l’hantavirus.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/sebas...
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Politique - 10/05/2026
En RDC, au moins 69 morts après des attaques d’une milice communautaire dans la province de l’Ituri
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Hantavirus: une réunion dimanche à Matignon pour faire "un point de situation"
Le Premier ministre tiendra, ce dimanche 10 mai, une réunion à Matignon pour faire un point de situation sur l’hantavirus.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/sebas...
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