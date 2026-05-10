Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du Nord, était l'invité de BFMTV ce dimanche 10 mai
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-iran-il-faut...
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Politique - 10/05/2026
EN DIRECT, hantavirus : après des « symptômes » de l’un des croisiéristes français rapatriés, le gouvernement veut « briser les chaînes de transmission »
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Iran: "Il faut privilégier la voie diplomatique", explique Sébastien Chenu, vice-président du RN
Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du Nord, était l'invité de BFMTV ce dimanche 10 mai
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