Emmanuel Macron visite le salon VivaTech qui célèbre sa 10e édition, à Paris, ce jeudi 18 juin.
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Politique - 18/06/2026
Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, affirme qu'elle fera "le test anti-drogues"
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Emmanuel Macron participe à son dernier salon VivaTech en tant que président de la République
Emmanuel Macron visite le salon VivaTech qui célèbre sa 10e édition, à Paris, ce jeudi 18 juin.
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