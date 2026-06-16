David Lisnard, maire de Cannes et candidat à la présidentielle, était l'invité de BFMTV ce mardi 16 juin
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Politique - 16/06/2026
Soudan : « Le manque de moyens dans les camps de déplacés a rendu la vie insoutenable »
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David Lisnard, candidat à la présidentielle, estime "qu'il y a trop de bureaucratie" en France
David Lisnard, maire de Cannes et candidat à la présidentielle, était l'invité de BFMTV ce mardi 16 juin
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Politique
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