Politique - 01/05/2026

1er-Mai: les manifestations ont rassemblé plus de 300.000 personnes selon la CGT, 158.000 d'après la police

De nombreux cortèges sont attendus toute la journée, de Paris à Marseille en passant par Bordeaux ou Lille, pour les traditionnelles manifestations du 1er-Mai. Le gouvernement a promis de la...

1er-Mai: la CGT relève plus de 300.000 manifestants en France, 158.000 d'après un décompte de la police

Droits de douane, 1er-Mai, Europe ... La semaine d'Arnaud Montebourg

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 01/05/2026

Dans le désert de Djibouti, la route de tous les dangers pour de nombreux migrants

En 2025, plus de 900 migrants sont décédés. Malgré ce lourd bilan et une route particulièrement dangereuse dans le désert de Djibouti, de nombreuses personnes continuent de fuir leur pays. Source :...

Au Mali, les jihadistes du JNIM appellent à un large "front commun" contre la junte, la situation sécuritaire toujours critique

A Mayotte, les méthodes de la police aux frontières pour intercepter les embarcations de migrants venus des Comores interrogent

Guide pratique pour installer et entretenir les meilleures chatières



Les chatières sont des accessoires indispensables pour offrir à vos animaux de compagnie la liberté d'entrer et de sortir à leur guise. Elles sont non seulement pratiques, mais aussi essentielles pour le bien-être de votre chat ou petit chien. Cet article vous offre un guide pratique sur la façon d'installer et d'entretenir efficacement ces dispositifs.

Pourquoi choisir une chatière?

Installer une chatière chez soi présente de nombreux avantages. E...

Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/gu...


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