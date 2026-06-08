Israël déterminé à en découdre avec l'Iran malgré les mises en garde de Trump et le risque d'embrasement général

Le son lugubre des sirènes a rappelé de mauvais souvenirs à des millions d'Israéliens contraints à l'aube de se réfugier dans les abris. Après deux mois d'accalmie, l'heure est de nouveau à l'escalade militaire. Les Iraniens ont tiré lundi plusieurs salves de missiles vers le territoire israélien, tandis que Tsahal lançait des raids aériens et de drones vers l'Iran. Plus inquiétant : pour la première fois, la République islamique est passée à l'offensive, alors que lors des précédents rounds d'affrontements, elle répliquait à des opérations lancées par l'Etat hébreu.Toute la question est désormais de savoir si Donald Trump, qui affirme qu'un accord entre les Etats-Unis et Téhéran est sur le point d'être conclu, va réussir à faire entendre raison aux deux protagonistes et éviter qu'une dynamique de guerre hors de contrôle se déclenche. Seule certitude : il exerce le maximum de pression sur Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pour qu'il renonce à attaquer le Hezbollah dans son fief à Beyrouth comme cela a été le cas dimanche en représailles à des tirs de roquettes de cette milice libanaise alliée de l'Iran, vers le nord d'Israël.