Le Premier secrétaire du Parti socialiste a présenté, ce lundi 8 juin, "Noûs", le nouveau Think tank du PS.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/parti-socialiste/v...
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Politique - 09/06/2026
Coupe du monde 2026 : un arbitre somalien écarté après s’être vu refuser l’entrée aux Etats-Unis
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Olivier Faure présente "Noûs", le nouveau think tank du Parti socialiste
Le Premier secrétaire du Parti socialiste a présenté, ce lundi 8 juin, "Noûs", le nouveau Think tank du PS.
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Politique
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