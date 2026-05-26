Politique - 26/05/2026

Canicule: le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera une réunion interministérielle jeudi

Sébastien Lecornu présidera dans deux jours une réunion interministérielle pour aborder l’épisode de canicule en cours. Au moins huit personnes sont mortes en France depuis le début de ce week-end de...

Sénégal : Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô nommé premier ministre après le limogeage d’Ousmane Sonko

Moratoire sur l’immigration: “C’est un coup médiatique pour Gérald Darmanin”, dénonce Jérôme Guedj, député PS

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 25/05/2026

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est "extrêmement grave et difficile" à gérer, selon le chef de l'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lundi que "l'épidémie progressait très rapidement" malgré les efforts des autorités sanitaires. Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/l-ep...

Deux Français portés disparus en mer dans le nord du Maroc, des recherches en cours

"Discuter avec l'Algérie, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est une nécessité", assure l'ambassadeur de France en Algérie

Les Innoagoods Emblématiques: Redéfinir La Cuisine Avec Un Soupçon de Technologie



Dans un monde en constante évolution, où la mode et la technologie coexistent harmonieusement, la cuisine moderne exige d'être réinventée. Les innovations technologiques ont facilité notre vie quotidienne, transformant chaque espace de la maison, de la décoration intérieure à l'entretien du jardin, en passant par la façon dont nous préparons nos repas.

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