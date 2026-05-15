Politique - 15/05/2026

Au Sénégal, un Français en détention pour « actes contre-nature » depuis le 14 février

Le Sénégal, pays majoritairement musulman, a voté début mars une nouvelle loi qui punit désormais de cinq à dix ans de prison les...

Ebola : une nouvelle épidémie s’est déclarée en RDC et touche l’Ouganda ; cinq personnes sont mortes selon un bilan provisoire

Somalie : le gouvernement annonce une « période de transition » à la fin d’un mandat présidentiel sans élections à l’horizon

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 15/05/2026

Une nouvelle épidémie d'Ebola est déclarée en République démocratique du Congo

La dernière épidémie de cette fièvre hémorragique dans le pays avait été déclarée en août 2025 et éradiquée en décembre, après avoir fait au moins 34 morts. Source :...

"Les journalistes doivent taper du poing sur la table", selon Robert Ménard à propos de la détention de Christophe Gleizes en Algérie

"Ce sommet a été un succès", commente Jean-Yves Le Drian à propos d'Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya

Smartphone et Vidéo: Le Duo Gagnant de l'Année



Dans une ère dominée par la mode et la technologie, le smartphone a su s'imposer comme l'outil indispensable de notre quotidien. Que ce soit pour capturer vos moments favoris avec une caméra de haute résolution ou pour organiser vos activités de jardinage grâce à des applications intuitives, le smartphone est à la fois un compagnon de loisirs et un assistant personnel.

Un Monde de Possibilités avec les Smartphones

Avec des modèles comm...

Source : https://myglobalstore.net/blogs/news/smartphone-et...


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