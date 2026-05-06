Politique - 06/05/2026

"Le chant du cygne ou le sursaut": devancés par Jean-Luc Mélenchon, les partisans d'une primaire à gauche ne s'avouent pas vaincus

Face à l'officialisation de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027, les promoteurs de l'initiative "Front populaire 2027" ont martelé ce mardi la nécessité d'une primaire...

Présidentielle 2027: "Depuis 2022, il [Jean-Luc Mélenchon] a décidé qu'il voulait être candidat", soutient Clémentine Autain

"Plus jamais PS": la réponse d'Olivier Faure à un militant lors d'un meeting

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 05/05/2026

L'Espagne accepte d'accueillir le bateau de croisière frappé par un foyer d'hantavirus, arrivée aux îles Canaries "d'ici "3 à 4 jours"

"Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs", lit-on dans le communiqué du ministère de la Santé espagnol. Source...

Le Burkina Faso interdit la diffusion de TV5 Monde pour "désinformation" et "apologie du terrorisme"

"Le risque pour le grand public est faible" : le foyer d'hantavirus peut-il se propager au-delà du bateau de croisière "MV Hondius" ?

Aménagement de Jardin: Tendances Tech et Décoration pour un Extérieur Remarquable



L'aménagement de jardin évolue à une vitesse fulgurante grâce aux innovations en mode, technologie, et décoration maison. Que vous soyez un amateur de jardinage ou simplement à la recherche d'idées pour sublimer votre espace extérieur, intégrer des éléments high-tech peut offrir une nouvelle dimension à votre jardin.

Tech dans le Jardin

L'influence de la technologie s'étend bien au-delà des murs de votre maison, touchant aussi votre jardin. Avec l'évolution...

Source : https://myglobalstore.net/blogs/news/amenagement-d...


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