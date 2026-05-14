Politique - 14/05/2026

Les explications sur la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron

Dans un livre publié ce mercredi, le journaliste de Paris-Match Florian Tardif affirme que le coup infligé par Brigitte Macron au président de la République en mai 2025 était due à une scène de...

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Master Poulet: "Il y a une réalité économique", affirme Carlos Martens Bilongo, député LFI

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 14/05/2026

"Les journalistes doivent taper du poing sur la table", selon Robert Ménard à propos de la détention de Christophe Gleizes en Algérie

Le maire de Béziers Robert Ménard, cofondateur de Reporters sans frontières, appelle les journalistes à "faire du ramdam" pour obtenir la libération de Christophe Gleizes, en parallèle des...

"Ce sommet a été un succès", commente Jean-Yves Le Drian à propos d'Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya

Emmanuel Macron regrette qu'au Mali, l'intervention de la France en 2013 a été "reconnue par de l'ingratitude"

Comment Intégrer des Objets Technologiques dans Votre Décoration Maison



La technologie s'invite aujourd'hui dans tous les aspects de notre vie, y compris la décoration de nos maisons. Que ce soit pour la cuisine, le salon ou même le jardin, il existe de nombreuses façons d'harmoniser innovation et style dans votre habitat. Dans cet article, découvrez comment intégrer des objets high-tech à votre intérieur pour une maison résolument moderne et connectée.

Technologie et Mode dans la Décoration Maison

La tech...

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