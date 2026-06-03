Mâcher un clou de girofle pour masquer une mauvaise haleine est un remède de grand-mère bien connu. Mais est-ce vraiment efficace ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Politique - 03/06/2026
Modification de la Charte de l'environnement: Édouard Philippe fixe ses priorités pour l'agriculture avant la présidentielle
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Mauvaise haleine : faut-il miser sur le clou de girofle ?
Mâcher un clou de girofle pour masquer une mauvaise haleine est un remède de grand-mère bien connu. Mais est-ce vraiment efficace ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Santé / Bien-Être
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