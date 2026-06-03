Politique - 03/06/2026

Modification de la Charte de l'environnement: Édouard Philippe fixe ses priorités pour l'agriculture avant la présidentielle

Édouard Philippe a dévoilé un pan de son projet pour l'agriculture lors d'un déplacement dans l'Ain ce mercredi 3 juin. Il veut notamment revenir sur la charte de l'environnement de Jacques Chirac....

En Somalie, l’ancien premier ministre Hassan Ali Khaire affirme avoir été visé par une attaque des forces gouvernementales

"Israël doit mettre fin à cette guerre": Sébastien Lecornu assure que la stratégie de la "guerre permanente" de Benjamin Netanyahu doit être "combattue"

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17
La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 04/06/2026

En Somalie, des combats ont éclaté à Mogadiscio où l'opposition au président appelle à manifester

En vertu d'une réforme constitutionnelle, Hassan Sheikh Mohamud s'est maintenu un an de plus à la tête du pays. L'opposition juge qu'il s'accroche au pouvoir. Source :...

Emprisonnement de Christophe Gleizes en Algérie : "La grâce du président Tebboune est désormais possible", espère son frère Maxime

Ebola en RDC et en Ouganda : le nombre de cas suspects tombe de 906 à 116 et le nombre de cas confirmé a augmenté de 134 à 330, selon l'OMS

Mauvaise haleine : faut-il miser sur le clou de girofle ?



Mâcher un clou de girofle pour masquer une mauvaise haleine est un remède de grand-mère bien connu. Mais est-ce vraiment efficace ?



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Santé / Bien-Être


Dans la même rubrique :

Meilleur Pré-Workout : 7 produits analysées par un expert (2026)

Mauvaise haleine : faut-il miser sur le clou de girofle ?

Quel pansement choisir pour quelle blessure ?

Caféine et maladie d'Alzheimer : le café est-il protecteur ?

Caféine et maladie d'Alzheimer : le café est-il protecteur ?

À quelle heure faut-il manger le soir pour bien dormir ?

À quelle heure faut-il manger le soir pour bien dormir ?

Cruralgie : les précautions à prendre avant un long trajet en voiture

Les nombreux bienfaits des sardines en boîte !

Le piment peut-il améliorer la circulation sanguine ?

Le piment peut-il améliorer la circulation sanguine ?

Peur de conduire la nuit : causes, symptômes et traitements

Mal de dos en voiture : comment rendre les trajets plus supportables

Peur de conduire après un accident : causes, symptômes et solutions pour reprendre le volant

Chirurgie esthétique ratée : que faire ? Comment éviter ça?

Quels desserts privilégier quand on surveille son cholestérol ?

Quels desserts privilégier quand on surveille son cholestérol ?

Comment récupérer son dossier médical ?

Quels sont les bienfaits de l'amitié pour la santé ?

Téléphone, sac à main, éponge… comment se protéger des bactéries ?

Après le dîner, combien de temps faut-il attendre avant d'aller dormir ?

Après le dîner, combien de temps faut-il attendre avant d'aller dormir ?

Après le dîner, combien de temps faut-il attendre avant d'aller dormir ?

Peut-on manger du beurre de cacahuète quand on a du cholestérol ?

Peut-on manger du beurre de cacahuète quand on a du cholestérol ?

Erreurs médicales : pourquoi sont-elles sous déclarées ?

Clou de girofle : solution miracle ou fausse bonne idée contre les caries ?

Clou de girofle : solution miracle ou fausse bonne idée contre les caries ?

Hypertension : quel petit-déjeuner privilégier ?

Hypertension : quel petit-déjeuner privilégier ?

1 2 3 4 5 » ... 148
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
La boutique Francenergies
https://laboutiquefrancenergies.fr/