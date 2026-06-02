Politique - 02/06/2026

Epidémie d’Ebola : l’ouverture d’un centre de quarantaine pour les malades américains fait polémique au Kenya

Nairobi et Washington envisagent d’ouvrir, dans le centre du Kenya, une structure médicale afin d’accueillir des ressortissants américains exposés au virus Ebola en République démocratique du Congo....

Violences à l'école et dans le périscolaire: la proposition de loi post-Bétharram adoptée à l'unanimité par les députés

Sébastien Chenu, vice-président du RN, dénonce “une clochardisation de la justice”

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 02/06/2026

De sa libération de prison en Algérie à la parution de son nouveau livre, retour sur les derniers mois agités de Boualem Sansal

L'écrivain franco-algérien revient sur sa détention à Alger dans son nouvel ouvrage, "La Légende", disponible mardi chez Grasset. Après bien des remous depuis sa libération en novembre 2025. Source :...

Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame inaugurent mardi un mémorial à Paris en hommage aux victimes du génocide des Tutsis

REPORTAGE. "C'est compliqué, ça m'inquiète trop" : par crainte d'une épidémie d'Ebola, des familles désormais séparées par la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo

Le piment peut-il améliorer la circulation sanguine ?



Le piment donne chaud, fait rougir et provoque parfois une sensation de « coup de fouet » dans le corps. Mais peut-il vraiment améliorer la circulation sanguine ?



Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...

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Santé / Bien-Être


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