Le piment donne chaud, fait rougir et provoque parfois une sensation de « coup de fouet » dans le corps. Mais peut-il vraiment améliorer la circulation sanguine ?
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Politique - 02/06/2026
Epidémie d’Ebola : l’ouverture d’un centre de quarantaine pour les malades américains fait polémique au Kenya
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Le piment peut-il améliorer la circulation sanguine ?
Le piment donne chaud, fait rougir et provoque parfois une sensation de « coup de fouet » dans le corps. Mais peut-il vraiment améliorer la circulation sanguine ?
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Santé / Bien-Être
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