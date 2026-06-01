Manger tard le soir n’est pas forcément mauvais pour la santé. En revanche, aller se coucher juste après le repas peut compliquer la digestion et nuire à la qualité du sommeil…
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/apres-le...
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Politique - 01/06/2026
La question des OQTF, au cœur de la visite du ministre de l’intérieur algérien à Paris
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Après le dîner, combien de temps faut-il attendre avant d'aller dormir ?
Manger tard le soir n’est pas forcément mauvais pour la santé. En revanche, aller se coucher juste après le repas peut compliquer la digestion et nuire à la qualité du sommeil…
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/apres-le...
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Santé / Bien-Être
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