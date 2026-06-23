Politique - 23/06/2026

« Sahel Horizon », le média qui tente de contourner la censure au Sahel

Créé par un groupe de journalistes maliens, burkinabés et nigériens en exil, le média en ligne a officiellement été lancé samedi...

Le Niger a officiellement déposé sa demande de retrait de la Cour pénale internationale

Epidémie d’Ebola : le Kenya suspend l’ouverture d’un centre de quarantaine américain

Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

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La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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International - 23/06/2026

Amnesty International dénonce la coopération migratoire entre l'Union européenne et la Libye, en pleine répression "xénophobe"

L'ONG dénonce dans un rapport une "campagne" des autorités lybiennes, "alimentée par un discours xénophobe, d'arrestations de masse, de détentions arbitraires et d'expulsions collectives illégales"....

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Près de 100 millions d'enfants sont privés d'école dans le monde à cause des conflits et de la crise climatique, selon l'ONU



Environ 60% des enfants concernés vivent dans seulement neuf pays, dont l'Afghanistan, le Soudan ou encore le Yémen.

Source : https://www.franceinfo.fr/societe/education/pres-d...

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