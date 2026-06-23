Environ 60% des enfants concernés vivent dans seulement neuf pays, dont l'Afghanistan, le Soudan ou encore le Yémen.
Source : https://www.franceinfo.fr/societe/education/pres-d...
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Politique - 23/06/2026
« Sahel Horizon », le média qui tente de contourner la censure au Sahel
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Près de 100 millions d'enfants sont privés d'école dans le monde à cause des conflits et de la crise climatique, selon l'ONU
Environ 60% des enfants concernés vivent dans seulement neuf pays, dont l'Afghanistan, le Soudan ou encore le Yémen.
Source : https://www.franceinfo.fr/societe/education/pres-d...
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