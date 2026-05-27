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Chimie: le ministre de l'Industrie Sébastien Martin annonce une aide de 150 millions d'euros

Le gouvernement va mobiliser "une aide de 150 millions d'euros" dans le secteur de la chimie, fragilisé par les hausses de prix liées à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé ce mercredi 27 mai le...

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La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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Une randonnée réussie : maîtriser l'utilisation des montres connectées pour sécurité et confort



La randonnée est une activité qui séduit par le contact direct avec la nature, le défi physique et l'aventure qu’elle procure. La technologie moderne s’invite désormais dans nos escapades avec des accessoires comme les montres connectées qui améliorent la sécurité et le confort des randonneurs. Voici comment tirer parti de ces innovations pour profiter pleinement de votre expérience en plein air.

L'importance de la technologie en randonnée

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Source : https://laboutiquefrancenergies.fr/blogs/news/une-...

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