Politique - 08/05/2026

Nigeria : dix-huit bûcherons tués dans une attaque attribuée à Boko Haram

L’insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria, commencée en 2009, a fait plus de 40 000 morts et déplacé environ deux millions de personnes, selon l’ONU. Source :...

En RDC, au moins 36 personnes tuées par les rebelles des ADF depuis mardi dans le Nord-Est

Au Mali, plus de 30 morts dans deux attaques dans le centre du pays revendiquées par les djihadistes du GSIM

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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International - 07/05/2026

Hantavirus sur un bateau de croisière : pourquoi les autorités sanitaires restent rassurantes sur le risque d'épidémie

L'identification, chez deux passagers du "MV Hondius", d'une souche du virus transmissible entre humains incite les autorités à redoubler de vigilance. Les spécialistes considèrent toutefois que le...

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Optimiser l'utilisation des radiateurs lors des soirées fraîches en camping



Profiter des belles soirées en camping peut parfois être compliqué lorsque le thermomètre commence à baisser. Cela dit, avec les bons appareils et accessoires, il est tout à fait possible de prolonger ces moments de détente en extérieur. Dans cet article, nous vous donnerons des conseils pour optimiser l'utilisation de vos radiateurs en pleine nature.

Bien choisir son radiateur pour le camping

En camping, l'installation électrique est so...

Source : https://laboutiquefrancenergies.fr/blogs/news/opti...


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