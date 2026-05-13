Politique - 13/05/2026

Emmanuel Macron et Abiy Ahmed, une relation privilégiée malgré la guerre et les massacres au Tigré

Pour la dernière étape de sa tournée africaine, Emmanuel Macron a fait le choix de l’Ethiopie. L’occasion d’afficher une nouvelle fois son soutien à son premier ministre, Abiy Ahmed, dont l’action...

Mbappé/Bardella: "Le sport doit être un vecteur de valeurs qui rassemblent", estime Thomas Ménagé, député RN

Mbappé/Bardella: "Je suis très fier d'avoir ce capitaine de l'équipe de France", assure François Piquemal, député LFI

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 13/05/2026

"Ce sommet a été un succès", commente Jean-Yves Le Drian à propos d'Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya

Jean-Yves Le Drian revient également sur l'interruption du président Macron lors d'un discours, demandant à la salle de faire silence lors de l'intervention des participants. Source :...

Emmanuel Macron regrette qu'au Mali, l'intervention de la France en 2013 a été "reconnue par de l'ingratitude"

Au Sénégal, la traque des homosexuels s’intensifie

Top 5 des quincailleries à ne jamais oublier lors de vos randonnées



Les randonnées sont une excellente manière de se ressourcer et de se connecter avec la nature. Cependant, une préparation adéquate est indispensable afin de garantir une expérience sécurisée et agréable. En plus des essentiels comme l'eau et la nourriture, il est crucial de ne pas oublier certains outils et accessoires. Voici le top 5 des articles de quincaillerie à emporter lors de vos escapades.

1. Montre connectée

Une montre connectée est un compagnon idé...

Source : https://laboutiquefrancenergies.fr/blogs/news/top-...


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