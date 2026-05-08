Politique - 08/05/2026

Au Niger, la junte au pouvoir suspend une dizaine de médias français, dont RFI, l’AFP et France 24, accusés de « mettre gravement en péril l’ordre public »

La décision entre en vigueur immédiatement ont annoncé les autorités dans un communiqué lu à la télévision nationale. Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/08/...

Le PS accuse Boris Vallaud de "brutaliser ses partenaires", après l'annonce de son départ de la direction du parti

Jean-Luc Mélenchon, récession en France, Sophie la girafe … La semaine d'Arnaud Montebourg

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 08/05/2026

Le Niger suspend une dizaine de médias français qui peuvent selon lui "mettre gravement en péril l'ordre public"

Plusieurs médias occidentaux ont déjà été suspendus depuis l'arrivée d'une junte au pouvoir au Niger en juillet 2023, par un coup d'Etat. Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/le-niger-s...

TÉMOIGNAGES. "Ils ont souffert en silence" : en Algérie, des descendants des victimes des massacres du 8 mai 1945 attendent "une reconnaissance" de la France

Trois questions sur les commémorations des massacres de Sétif, en Algérie, le 8 mai 1945

Conseils d'entretien des sols et d'aspiration pour un campement éclatant



Lorsqu'on part en camping, il est essentiel de maintenir un environnement propre et bien entretenu. Un campement éclatant non seulement améliore l'expérience extérieure, mais assure également confort et sécurité. Voici quelques conseils et recommandations pour l'entretien des sols et l'aspiration, y compris des astuces pour bien choisir vos appareils.

Entretien des sols

Le nettoyage régulier des sols est crucial, surtout dans des environnements variables de...

Source : https://laboutiquefrancenergies.fr/blogs/news/cons...


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