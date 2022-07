"13h15 le samedi". "Ma guerre au Mali, loin de vous"

Un document rare sur l’armée française au Mali à l’heure où la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du pays. Barkhane, et avant cela Serval, comptait plus de 5 000 militaires, dont 2 000 déployés dans la région dite des "trois frontières" (Mali, Burkina Faso et Niger). Des soldats en première ligne contre les djihadistes depuis plus neuf ans, parmi lesquels 53 sont morts au combat. Philibert, Christophe et Amélie ont été suivis pendant si...Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...