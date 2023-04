Célébration de la Quinzaine de l’Europe : L’Ue et le Sénégal veulent un partenariat renforcé

Face à la presse, hier, le Chef de la Délégation de l’Union européenne (Ue), Jean Marc Pisani, après avoir dévoilé le thème et les sous-thèmes retenus pour la Quinzaine de l’Europe, a expliqué leur pertinence.« L’Union européenne et le Sénégal, un partenariat pour l’avenir » ! Tel est le thème choisi pour la célébration, cette année, de la « Quinzaine de l’Europe » qui a démarré hier. Il a été révélé par le Chef de la Délégation de l’Union européenne (Ue), l’Ambassadeur Jean Marc Pisani. C’était hier, lors d’une conférence de presse qu’il a animée avec les Ambassadeurs des États membres de l’Ue. Selon lui, l’objectif de ces manifestations est de mettre en avant, durant deux semaines d’activités diverses, « nos priorités conjointes et le partenariat entre l’Ue et le Sénégal : un partenariat résolument tourné vers l’avenir ». Poursuivant, il a indiqué que le thème central se décline en trois sous-thèmes. Le premier porte sur l’avenir de la jeunesse. « La jeunesse est au cœur de notre partenariat parce qu’elle est porteuse d’espoirs et de changements positifs pour créer une société plus interconnectée, plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus verte », dit-il tout en rassurant que « La Team Europe » se mobilise pour soutenir les efforts menés par les autorités, la société civile et la jeunesse elle-même afin de répondre aux nombreux défis auxquels elle reste confrontée et multiplier les opportunités en termes d’accès à la formation, aux financements et à l’emploi. Le second sous-thème tourne autour de l’avenir connecté. Relativement à ce point, M. Pisani indique que « l’Ue a pour priorité de stimuler des connexions intelligentes, propres et sécurisées dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et de renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche, d’une manière durable et fiable, en Afrique, au Sénégal et partout dans le monde ». S’exprimant sur le troisième sous-thème intitulé « Un avenir durable », l’Ambassadeur Pisani rassure que l’Ue se mobilise pour appuyer le Sénégal dans ses ambitions et travailler en faveur d’un environnement sûr et sain qui permet à chacun d’envisager l’avenir du pays, du continent et de la planète de manière sereine.Aliou DIOUF