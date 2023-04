L'AFD ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) AU MAROC

Le groupe AFD et les organisations de la société civile (OSC) travaillent en commun pour renforcer l’apport des sociétés civiles à la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD).



L’AFD soutient actuellement au Maroc, via son dispositif Initiatives OSC, 35 projets et plus de 100 OSC marocaines et françaises sur des secteurs variés : lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, santé et lutte contre le sida, éducation, formation et insertion professionnelle, sport, entreprenariat, agriculture et sécurité alimentaire, migrations.



Outre le dispositif Initiatives-OSC, d’autres instruments de financement dédiés aux OSC existent tels que les appels à projets thématiques ou géographiques publiés par l’AFD, le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), le Fonds de soutien aux organisations féministes (FSOF), le Fonds d’innovation pour le développement (FID). Expertise France, filiale du groupe AFD pour les projets de coopération technique, propose également des appels à projets ou appels à idées via des programmes comme PRIM – régionalisation de la politique migratoire - ou Ajyal Egalité – promotion de l’égalité femmes-hommes.

[https://www.afd.fr/fr/ressources/afd-et-organisation-societe-civile-au-maroc?fbclid=IwAR12qko1pas4aoCul6BiyzekeENzmDTj3BZP_Qlg_VSbPkCLONcqSzGAGVE]url https://www.afd.fr/fr/ressources/afd-et-organisation-societe-civile-au-maroc?fbclid=IwAR12qko1pas4aoCul6BiyzekeENzmDTj3BZP_Qlg_VSbPkCLONcqSzGAGVE