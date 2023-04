Renforcement de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : La Grèce finance une formation à Abidjan

Une vingtaine de formateurs des agents chargés du contrôle en Mer prennent part, du 24 au 28 Avril, à l’Académie régionale des Sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon, à un stage de formation.Initié par l’Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de ladite académie, ce stage a pour objectif de fournir aux apprenants, un ensemble de connaissances et méthodes pédagogiques, afin de les rendre aptes à transmettre à leurs paires, les compétences techniques déjà acquises.La formation est financée à hauteur de 65.000 d’Euros, soit 42 782 158 Fcfa, par le gouvernement Grec. Issus des administrations de la Marine militaire, des Affaires maritimes, des Douanes, de la Police et de la Gendarmerie, les auditeurs ont la particularité d’avoir déjà suivi des formations à l’Ismi, en matière d’exercice des pouvoirs de police en mer.A la cérémonie d’ouverture, Lt-Colonel Abé Aké Lazare, directeur de l’Ismi a souligné que ce stage devra permettre de fournir aux apprenants, un ensemble de méthodes et pratiques d’enseignement en vue de leur permettre de transmettre à leur pairs, les compétences acquises suite à leur passage à l’Ismi, dans le cadre de sessions de formation diverses.