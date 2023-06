Elle est agréable à porter et glisse sur la peau, la robe en soie est LA pièce essentielle de notre dressing estival. On aime la porter avec un bomber et une paire de basket pour un look 90's stylé, mais aussi avec des sandales à talons et un mini-sa...Source : https://www.elle.fr/Mode/Robe/Robe-en-soie#utm_sou...