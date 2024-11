Le mois de novembre vient tout juste de démarrer, amenant avec lui sa fraîcheur et sa grisaille. Bien que sous ces températures, on ait tendance à opter pour un pantalon ou un jean, ce modèle de jupe vieux de plus de cent ans a tout pour devenir notr...Source : https://www.elle.fr/Mode/Jupes/3-facons-d-adopter-...