Rarement on s'est risqué à porter le jogging avec autre chose que des baskets. C'est vrai, depuis toujours on nous répète que le jogging est un vêtement de sport réservé aux cours d'EPS ou à la salle de gym et qu'il nécessite de rester au vestiaire. ...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/4-chaus...