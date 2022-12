Un look parfait pour l'hiver se compose de plusieurs pièces emblématiques. Tout d'abord, on pense au pull en cachemire, col roulé ou col rond, que l'on va venir porter avec un pantalon en velours côtelé à la fois vintage et élégant. À nos pieds, une...Source : https://www.elle.fr/Mode/Accessoires-de-Mode/4-lun...