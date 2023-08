Les coiffures de la rentrée 2023 sont notre astuce anti-morosité quand l'été touche à sa fin, et que l'automne et l'hiver arrivent à grand pas. Et qui dit nouvelle saison dit nouvelles envies capillaires et coupes tendance. Nous avons exploré Pintere...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Coiffure/coiffu...