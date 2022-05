Le 24 février dernier, le président russe Vladimir Poutine décidait d'entrer en guerre contre l'Ukraine. Près de trois mois plus tard, la désolation a gagné les villes ukrainiennes et poussé plus de 5, 4 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays, selon ...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/5-marques-u...