Changement de saison oblige, il est presque temps de remiser nos pulls au fond du placard et d'opter pour des vêtements plus printaniers. Baskets, blazer, mules, trenchs... Pour vous aider à choisir la nouvelle pièce qui ne vous quittera plus de la s...Source : https://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Mode-femme-...