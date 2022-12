Alexandra Cordebard, maire PS du 10e arrondissement de Paris: "Cette attaque raciste a révolté tout le monde"

Un homme de 69 ans, connu des services de police pour crime raciste, a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde, en plein cœur du Xe arrondissement de Paris. Le bilan est lourd et encore provisoire : 3 militants de la cause kurde sont décédées, 3 sont blessées dont une en urgence absolue. Le suspect a été hospitalisé en urgence relative. Il a été placé en garde à vue et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats", "homicides volontaires" et "violences aggravées".Source : https://www.bfmtv.com/politique/alexandra-cordebar...