Au Soudan, les diplomates et les ressortissants étrangers évacuent dans le chaos Khartoum, livrée à la guerre des généraux

L’image témoigne autant de la grave dégradation de la situation au Soudan que du peu d’espoir de la voir rapidement s’améliorer. Les diplomates et les ressortissants étrangers qui le pouvaient ont quitté Khartoum, dimanche 23 avril, laissant derrière eux une capitale soudanaise livrée à la guerre des chefs déclenchée huit jours plus tôt. Un exode par les airs ou par la route, alors que la promesse de trois jours de trêve faite vendredi pour la fin du ramadan par le général Abdel Fattah Al-Bourhane, à la tête de l’armée et du pays, et son adjoint devenu ennemi, le général Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti », n’était que très partiellement respectée.