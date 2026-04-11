La bradykinésie désigne un ralentissement des mouvements, souvent discret au début. Comment la repérer ? Et à partir de quand faut-il s’inquiéter ?
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Bradykinésie : comment reconnaître ce trouble du mouvement ?
La bradykinésie désigne un ralentissement des mouvements, souvent discret au début. Comment la repérer ? Et à partir de quand faut-il s’inquiéter ?
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Santé / Bien-Être
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