Seize Prix Nobel, dont Annie Ernaux, Wole Soyinka, Svetlana Alexievich, Mario Vargas Llosa, Patrick Modiano exhortent, dans une tribune au « Monde », les chefs d’Etat et de gouvernement présents à Charm El-Cheikh à réclamer la libération des détenus politiques, notamment l’écrivain et philosophe en grève de la faim depuis six mois.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/04/co...