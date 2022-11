L’idée, émise en 2015, a été reprise cette semaine à la tribune de la COP27 en Egypte par plusieurs États insulaires, comme le Vanuatu et Tuvalu, mais elle est aussi soutenue par le parlement européen et l’OMS comme étant le seul moyen de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Alex Rafalowicz est l'un de ses plus ardents défenseurs.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-...