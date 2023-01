Café, rugby, autocollants… les dépenses de campagne inattendues de la présidentielle 2022

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé les comptes de campagne des candidats à la présidentielle 2022. Quelques dépenses ont été retoquées et resteront à la charge des candidats comme des commandes de café pour Anne Hidalgo, des autocollants pour Jean-Luc Mélenchon ou encore un match de rugby pour Jean Lassalle. Marine Le Pen conteste le refus de remboursement de ses 12 bus de campagne floqués avec son slogan et sa photo.Source : https://www.bfmtv.com/politique/cafe-rugby-autocol...