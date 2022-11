Cartier n'a plus à démontrer sa capacité à voir le beau dans les objets les plus communs. On pense évidemment au Clou. Là, c'est autour de la forme pleine, ronde et charnue d'un grain de café, que la Maison s'est offert les plus jolies inspirations j...Source : https://www.elle.fr/Mode/Joaillerie-Horlogerie/Car...