Mario Dedivanovic fait partie des maquilleurs les plus en vue du moment. En plus d'avoir popularisé la technique du contouring il y a plus de 10 ans, le professionnel est à l'origine de certaines mises en beauté de Kim Kardashian, Eva Longoria, Salma...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Make-up/Ce-...