Promis, on ne vous fait pas le coup des basiques. De la liste des indispensables qui soi-disant iraient à tout le monde. On sait que c'est faux, on en vient et justement... on en est revenues. Non, ces sept pièces-là se démarquent d'abord par leur cô...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/Ces-7-v...