Bien sûr, on est heureux de ce revival des années 90. Il faut dire que c'est une décennie propice au style et à l'expérimentation de nouvelles pièces. Les icônes de mode, aussi, étaient très nombreuses. Lady Diana, Naomi et toutes les supermodels, W...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/Cette-j...