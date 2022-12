Que ce soit en tant que businesswoman ou mannequin, la réputation d'Hailey Bieber n'est plus à faire. Mais le domaine dans lequel elle se démarque le plus, c'est bel et bien la mode. Depuis des années, la femme de Justin Bieber s'est imposée comme un...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Cette-v...