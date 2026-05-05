Combien de temps dure un orgelet ?

Un matin, il est là, au bord de la paupière : un petit bouton qui gêne, parfois inquiète… mais disparaît souvent aussi vite qu’il est apparu.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Un matin, il est là, au bord de la paupière : un petit bouton qui gêne, parfois inquiète… mais disparaît souvent aussi vite qu’il est apparu.
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Santé / Bien-Être
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