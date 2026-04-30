Le microbiote intestinal est un acteur essentiel de notre santé. Digestion, immunité, humeur… Cet écosystème invisible, composé de milliards de bactéries, agit à plusieurs niveaux.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Microbiote intestinal : ce qu'il faut savoir pour rester en bonne santé
Le microbiote intestinal est un acteur essentiel de notre santé. Digestion, immunité, humeur… Cet écosystème invisible, composé de milliards de bactéries, agit à plusieurs niveaux.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Santé / Bien-Être
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